Пилот из Донбасса и стрелок из Витебска: Поисковики нашли останки советских лётчиков, сбитых в Демянском котле

В Новгородской области поисковый отряд «Берёзка» вместе с Центром современной истории обнаружил место падения штурмовика Ил-2 времён Великой Отечественной войны. В ходе весенней экспедиции «Вахта Памяти-2026» в Демянском районе были найдены останки пилота и воздушного стрелка, числившихся пропавшими без вести с 4 января 1943 года.

Сначала поисковики идентифицировали тип машины по характерным фрагментам: крыльевым лонжеронам и броневым листам фюзеляжа. Сомнений не осталось – это легендарный Ил-2. Однако главная удача ждала впереди.

На бронезащите моторного отсека, благодаря болотной почве и отсутствию доступа кислорода, сохранилась надпись краской – 301133. Такой же номер обнаружили на одном из алюминиевых шпангоутов. Эти цифры стали ключом к раскрытию тайны.

По базе данных потерь ВВС РККА, которую создают Центр современной истории и независимые исследователи на основе документов Центрального архива Минобороны РФ, удалось выяснить, какое подразделение потеряло машину с таким бортовым номером.

Останки самих лётчиков нашли в 70 метрах от самолёта. Они лежали прямо в парашютных ремнях среди стёкол кабины и приборов управления.

«Среди стёкол кабины и приборов управления самолётом в парашютных ремнях 83 года лежали пилот Сергей Ковальчук (уроженец Донбасса) и воздушный стрелок Фёдор Гончаров (уроженец Витебской области Белоруссии)», – сообщили РИА «Новости» в Центре современной истории.

Архивные документы восстановили картину того дня. 4 января 1943 года в 15.00 четвёрка Ил-2 из 33-го гвардейского штурмового авиаполка вылетела на боевое задание в северную часть Демянского котла.

В 15.30-15.35 лётчики с бреющего полёта атаковали артиллерийские и миномётные позиции противника на опушке леса. Они сбросили бомбы на танки и автомашины.

«Бомбы точно ложились по цели», – гласит документ.

После выхода из атаки старший сержант Ковальчук вместе со стрелком Гончаровым и сержантом Корейша (личность третьего члена экипажа пока уточняется) набрали высоту и исчезли. Их самолёт был сбит огнём малой зенитной артиллерии (МЗА).

Сейчас белорусские поисковики подключились к розыску потомков Фёдора Гончарова, чтобы передать останки героя на родину. Прах Сергея Ковальчука также готовят к перезахоронению на его малой родине в Донбассе.

