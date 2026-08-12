В литовском Вевисе завершили эксгумацию останков 81 советского солдата
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В городе Вевис в Литве завершились археологические работы на месте захоронения советских военнослужащих. В ходе них специалисты эксгумировали останки 81 человека. Об этом сообщил мэр муниципалитета Гедиминас Раткевичюс, пишет LRT.
Теперь найденные останки планируется направить в Вильнюсский университет. Там специалисты кафедры анатомии, гистологии и антропологии медицинского факультета проведут их детальное антропологическое исследование.
После этого останки собираются вернуть в Вевис и захоронить на православном кладбище города. Изначально тела были погребены в центральной части Вевиса, где ранее находились памятник советским солдатам и вечный огонь.
Работы начались в июле по требованию Комиссии по десоветизации Литвы. В мае аналогичная эксгумация прошла в центре Шяуляя, где также извлекли останки советских военнослужащих. Российский МИД в обоих случаях выступил с протестом.
Ранее власти Эстонии демонтировали памятник на братской могиле советских военнослужащих в деревне Йыгевесте Валгаского уезда. На этом месте захоронены 795 солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны.
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