Мочевой камень возрастом около 5300 лет обнаружили учёные в останках мужчины, жившего на территории современного Ставропольского края в эпоху ранней бронзы. Находка размером с виноградину позволила установить, что древний житель Предкавказья страдал хронической инфекцией, которая могла годами причинять ему сильную боль. Результаты исследования опубликованы в журнале Archaeological and Anthropological Sciences, о них сообщает Live Science.

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Останки нашли в кургане Ипатово-5 на Ставропольской возвышенности. Мужчина умер в возрасте 40–49 лет. Его похоронили в специальной погребальной камере, уложив на левый бок со скорченными ногами, а возле таза оставили кремнёвый наконечник стрелы.

Главную находку сделали уже после раскопок. Среди собранных костей кистей исследователи заметили небольшой коричневый предмет округлой формы с выступами. Его размеры составляли 21 на 17 миллиметров. Через трещину на поверхности просматривалась кристаллическая структура, поэтому специалисты решили выяснить происхождение необычного образования.

Химический анализ выявил кальций, фосфор и минерал витлокит, характерный для некоторых мочевых камней, связанных с бактериальными инфекциями. При этом веществ, которые обычно встречаются в камнях, возникающих из-за нарушений обмена веществ или особенностей питания, исследователи не обнаружили. Это позволило связать находку именно с инфекционным процессом.

По оценке учёных, камень, вероятнее всего, сформировался в почке на фоне хронического воспаления. Однако не исключено, что он образовался в предстательной железе. Заболевание могло сопровождаться болью и нарушениями мочеиспускания на протяжении многих лет. При закупорке мочеточника возникали бы опасные осложнения, но установить, стало ли заболевание причиной смерти мужчины, невозможно.

Другие особенности скелета свидетельствуют о тяжёлых физических нагрузках. У покойного обнаружили выраженные изменения позвоночника и суставов, признаки подагры и несколько заживших переломов. Ещё в подростковом возрасте он сломал ключицу, позднее получил компрессионный перелом поясничного позвонка и перелом лучевой кости. Подобные травмы могли быть связаны с образом жизни степных скотоводов, которым приходилось работать с крупным рогатым скотом и тяжёлыми повозками.

Сама сохранность мочевого камня стала редкой удачей. Подобные образования обычно разрушаются в почве, а при раскопках их легко принять за обычную гальку. Теперь исследователи рассчитывают применять использованные методы к другим археологическим находкам, чтобы больше узнать о заболеваниях людей в древности.

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