Археологи обнаружили на древнем скелете японского рыбака не менее 790 следов акульих зубов. Мужчина погиб около 3000 лет назад, а его останки стали древнейшим известным свидетельством смертельного нападения акулы на человека. Результаты исследования опубликованы в Journal of Archaeological Science: Reports.

Останки нашли ещё около ста лет назад на могильнике Цукумо неподалёку от Внутреннего Японского моря. Погибший принадлежал к культуре Дземон, представители которой занимались охотой, рыболовством и собирательством. Радиоуглеродный анализ показал, что мужчина жил приблизительно между 1370 и 1010 годами до нашей эры.

В Японии нашли останки жертвы нападения акулы возрастом 3000 лет. Фото © Journal of Archaeological Science: Reports, 2021

Команда археолога Дж. Алиссы Уайт из Оксфордского университета изучила повреждения костей и обнаружила сотни проколов, глубоких порезов и других характерных следов укусов. Больше всего пострадали руки, ноги, таз и рёбра.

Трёхмерная реконструкция позволила исследователям предположить, как развивалось нападение. Вероятно, мужчина попытался отбиться от хищника и потерял левую кисть. Последующие укусы повредили крупные сосуды ног, что привело к смертельной кровопотере.

Учёные считают, что нападавшей могла быть большая белая или тигровая акула. Сам мужчина, предположительно, рыбачил либо собирал моллюсков, когда столкнулся с хищником. Точные обстоятельства происшествия установить невозможно.

После трагедии тело, вероятно, доставили на берег другие рыбаки. Несмотря на тяжёлые повреждения, погибшего похоронили на местном кладбище. Часть останков при этом отсутствовала.

До этой находки древнейшим известным свидетельством встречи человека с акулой считались останки рыбака с Пуэрто-Рико возрастом около тысячи лет. Японское захоронение позволило отодвинуть историю документально подтверждённых нападений акул ещё примерно на две тысячи лет.

Ранее Life.ru сообщал о смертельном нападении акулы на 65-летнюю женщину в ЮАР. Хищник атаковал пловчиху во время утреннего заплыва у побережья города Ист-Лондон. Пострадавшую вытащили на берег, однако спасти её не удалось. После трагедии местные власти закрыли два популярных пляжа и запретили отдыхающим заходить в воду.