В крымской пещере Таврида обнаружили останки крупных змей возрастом 1,8–1,6 миллиона лет с необычным строением хвоста и редкими патологиями позвоночника. Среди находок оказалась врождённая аномалия, которую прежде не выявляли у змей. Об этом говорится в исследовании палеонтологов Елены Сыромятниковой и Марии Тарасовой, опубликованном в научном журнале Russian Journal of Herpetology.

Учёные изучили ископаемые кости двух видов: сарматского полоза (Elaphe sauromates) и каспийского, или желтобрюхого, полоза (Dolichophis caspius). Особое внимание привлекли хвостовые позвонки первого вида, которые срастались в единый крупный элемент. Похожие структуры встречаются у гремучих змей, использующих хвостовую погремушку для отпугивания врагов, хотя сами полозы таким приспособлением не обладают.





Ещё более необычными оказались изменения позвоночника сарматских полозов. У некоторых особей исследователи выявили спондилоартропатию, при которой позвонки срастаются из-за воспалительных заболеваний. Подобную патологию у ископаемых змей обнаружили лишь во второй раз. Однако настоящей редкостью стал полупозвонок, образовавшийся из-за врождённого нарушения развития скелета.

«Такая аномалия ранее не наблюдалась у змей», — отмечают специалисты Палеонтологического института имени А. А. Борисяка РАН. При этом исследователи предполагают, что дефект практически не сказывался на качестве жизни животного.

Открытие также позволило пересмотреть представления о расселении древних рептилий. Ранее считалось, что оба вида появились в Крыму значительно позднее, однако находки подтверждают их присутствие на полуострове уже в раннем плейстоцене. Учёные допускают, что регион служил змеям природным убежищем во время климатических изменений.

Сами полозы могли проникать в пещеру ради зимовки или охоты на летучих мышей. Впрочем, часть останков, вероятно, попала туда благодаря крупным хищникам: змеиные позвонки нашли в окаменевших экскрементах животных. В частности, полозами могли питаться гигантские короткомордые гиены, населявшие Крым в ту эпоху.

Ранее Life.ru рассказывал об обнаружении пещеры Таврида в Белогорском районе Крыма во время строительства одноимённой трассы в июле 2018 года. Спелеологи установили, что протяжённость подземных галерей превышает километр, а среди первых находок оказались кости древних животных. Из-за уникального открытия строительные работы на участке временно приостановили.