В ЮАР акула загрызла 65-летнюю женщину во время утреннего заплыва

В ЮАР акула смертельно ранила 65-летнюю женщину, которая отправилась на утренний заплыв у побережья города Ист-Лондон. После трагедии местные власти закрыли сразу два популярных пляжа, запретив отдыхающим заходить в воду. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на телеканал SABC News.

Нападение произошло во вторник, 20 октября, в районе пляжа Ориент-Бич. Погибшая состояла в местной ассоциации любителей плавания на открытой воде. По данным телеканала, в момент атаки она плавала самостоятельно.

Женщину удалось вытащить на берег, однако полученные травмы оказались смертельными. Спасти пловчиху не удалось.

Власти муниципалитета Буффало-Сити подтвердили нападение и распорядились закрыть пляжи Ориент-Бич и Истерн-Бич до особого уведомления. Предупреждения распространили и на другие участки побережья. Отдыхающих призвали соблюдать осторожность, выполнять указания спасательных служб и не заходить в воду в закрытых зонах.

Ранее Life.ru рассказывал о нападении большой белой акулы на 13-летнюю девочку в том же районе ЮАР. В июле 2017 года школьница Зои Стейн занималась сёрфингом неподалёку от Ист-Лондона, когда трёхметровый хищник атаковал её доску. Девочку спас находившийся рядом сёрфер Жан-Поль Водри, который помог ей выбраться к берегу. А в мае 2026 года смертельное нападение акулы произошло у австралийского острова Роттнест. Пострадавшего мужчину эвакуировали вертолётом, но спасти его не удалось. Впоследствии неподалёку от места трагедии заметили пятиметровую белую акулу.