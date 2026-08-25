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25 августа, 15:57

РАН назвала вероятную причину смерти Дмитрия Донского

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Великий князь Дмитрий Донской, вероятнее всего, умер от кратковременной болезни. К такому предварительному выводу пришли археологи РАН после внешнего осмотра останков в его саркофаге в Архангельском соборе Московского Кремля.

На лбу князя над глазницей исследователи обнаружили след округлой травмы от удара. Однако повреждений, которые могли бы стать непосредственной причиной смерти, на останках не нашли. Не выявили учёные и признаков длительных системных заболеваний.

«Кратковременная болезнь — наиболее вероятная причина смерти князя. Диагностика таких заболеваний по визуальным признакам невозможна», — сообщили специалисты.

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Исследование позволило узнать и новые подробности о физическом состоянии Дмитрия Донского. Его рост составлял около 175–177 сантиметров, а состояние ключиц, грудины и коленных суставов указывает на значительные физические нагрузки при жизни.

Останки князя сохранились практически нетронутыми. Исключением стала левая стопа: пяточная кость отсутствует, а часть других костей была переложена на грудь. В РАН предполагают, что саркофаг могли потревожить во время прокладки отопления в соборе в 1860-х годах.

Пока специалисты провели только внешний осмотр. Теперь им предстоит изучить небольшие образцы останков и фрагменты погребального облачения, поэтому сведения о возможной причине смерти Дмитрия Донского ещё могут быть уточнены.

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Ранее Life.ru рассказывал, что учёные взяли образцы ДНК при исследовании мощей Дмитрия Донского. Палеогенетический анализ может дополнительно указать на принадлежность останков к династии Рюриковичей, хотя сам по себе не позволит персонально идентифицировать князя.

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Алексей Берковиц
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