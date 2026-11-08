Стать владельцем настоящего средневекового замка в Германии теперь можно всего за один евро. Правда, за символической ценой скрываются расходы на десятки миллионов. Власти города Бад-Дюбен в Саксонии ищут инвестора, готового спасти 800-летний замок Шнадиц от разрушения. На его восстановление потребуется около 20 миллионов евро, сообщает Bild.

Покупателю достанется замок на воде площадью около 1012 квадратных метров, с рыцарским залом и двумя башнями. История здания начинается в XIII веке: по данным местной администрации, его возвели предположительно в 1237 году.

Сейчас сооружение находится в плачевном состоянии. Глава местного округа Матиас Мит рассказал, что внешний вид замка оставляет желать лучшего, хотя основная конструкция сохранилась, а крыша по-прежнему защищает помещения от осадков. Власти рассчитывают, что новый собственник сможет превратить старинное здание в гостиницу, учебный центр или другое общественное учреждение.

Однако одними деньгами проблемы не решить. Шнадиц имеет статус памятника архитектуры, поэтому любые восстановительные работы придётся согласовывать с профильными ведомствами. По словам Мита, строгий надзор способен затянуть реконструкцию на месяцы и даже годы. Есть и дополнительный нюанс: прилегающий замковый парк предлагают приобрести отдельно — по 60 евро за квадратный метр.

Попытка найти замку нового хозяина уже предпринималась. В 2014 году объект приобрели инвесторы из США, собиравшиеся открыть там гостиницу и ресторан. Однако вместо запланированных многомиллионных вложений на реконструкцию потратили лишь около 400 тысяч евро. К 2018 году проект провалился, сделку расторгли, а здание вернулось в муниципальную собственность.

За свою многовековую историю Шнадиц успел сменить немало назначений. Когда-то он принадлежал дворянскому роду фон Цашниц, связанному с событиями, которые легли в основу повести Генриха фон Клейста «Михаэль Кольхаас». После национализации в 1945 году в замке размещались квартиры, почтовое отделение, местная администрация и детский сад. После объединения Германии историческое здание постепенно опустело.

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