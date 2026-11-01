Исторический комплекс Московского Главпочтамта на Мясницкой улице выставили на продажу за 7,7 миллиарда рублей. «Почта России» намерена найти покупателя на здания бывшего императорского почтамта и прилегающую недвижимость в центре столицы. Соответствующее объявление размещено на государственном портале «ГИС Торги».

Аукцион состоится 9 декабря, а заявки от потенциальных покупателей принимают до 3 декабря. Стартовая стоимость исторического комплекса составляет 7 710 426 156 рублей. Для участия в торгах потребуется внести задаток в размере 1,54 миллиарда рублей.

Будущему владельцу достанутся 46 помещений площадью более 20 тысяч квадратных метров в главном здании Главпочтамта. Вместе с ними продают ещё 19 строений общей площадью около 5,9 тысячи квадратных метров. Недвижимость расположена по двум адресам — на Мясницкой улице, 26А, и Чистопрудном бульваре, 2.

Однако свободно перестроить приобретённый комплекс новый собственник не сможет. Главпочтамт имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, а значит, на его реконструкцию и использование распространяются специальные ограничения. Более того, в 2022 году Арбитражный суд Москвы обязал «Почту России» провести работы по сохранению исторических зданий. Согласно документации торгов, эти обязательства могут перейти покупателю.

История московского почтамта начинается ещё в XVIII веке. Комплекс сформировался на территории бывшей усадьбы графа Александра Меншикова, а позднее стал одним из главных центров почтовой и телеграфной связи столицы. Здесь принимали и отправляли корреспонденцию, передавали телеграммы, а также организовывали пассажирские перевозки на каретах и дилижансах. Над архитектурным обликом зданий в разные годы работали известные мастера, в том числе Альберт Кавос, Христофор Фихтнер, Леонид Новиков и инженер Владимир Шухов.

Ранее «Почта России» продала историческое здание Главпочтамта в Санкт-Петербурге, расположенное на Почтамтской улице и имеющее статус памятника федерального значения. Торги состоялись 30 января 2026 года, а победителем стало «Энергетическое межрегиональное холдинговое объединение». За петербургский объект первоначально просили 1,207 миллиарда рублей. В результате аукциона стоимость выросла почти до 1,28 миллиарда.