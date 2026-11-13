Никита Михалков заявил, что хотел бы поработать с Юрой Борисовым. При этом режиссёр считает нынешнее время неудачным для возможного нового выдвижения актёра на «Оскар».

«Борисов очень хороший актёр, очень разносторонний», — сказал Михалков. При этом режиссёр выразил сожаление, что международное признание артиста пришлось на период, когда, по его мнению, американская кинопремия теряет прежнее значение.

По мнению Михалкова, «Оскар» сейчас «умирает», поэтому он предпочёл бы увидеть Борисова среди претендентов на награду 15 лет назад.

При этом режиссёр отдельно подчеркнул, что его критика премии никак не связана с актёрскими качествами Борисова. «Я с удовольствием с ним бы поработал, если б была такая возможность», — признался он.

В 2025 году Борисов стал первым российским актёром, получившим номинацию на «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора». Тогда статуэтка досталась Кирану Калкину за фильм «Настоящая боль».

Теперь студия Neon намерена продвигать Борисова в категории «Лучшая мужская роль» за фильм Луки Гуаданьино «Искусственный». Российский артист сыграл в нём сооснователя OpenAI Илью Суцкевера, а его партнёром по съёмкам стал Эндрю Гарфилд.

Ранее Life.ru рассказывал, что Юру Борисова решили продвигать на «Оскар» за главную роль в фильме «Искусственный». Номинантов объявят в январе.