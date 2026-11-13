Возвращение к роли Фродо Бэггинса в новом фильме «Властелин колец: Охота за Голлумом» стало для Элайджи Вуда настоящим путешествием во времени. Актёр вновь примерил знакомый костюм хоббита спустя 27 лет после начала съёмок оригинальной трилогии и признался, что почувствовал себя так, будто никогда не покидал Средиземье. Об этом он рассказал в интервью Deadline на премьере четвёртого сезона сериала «Шершни».

«Это было прекрасно и сюрреалистично. Казалось, будто время совсем не прошло», — поделился Вуд. По словам актёра, стоило ему взглянуть на знакомые накладные ступни хоббита и облачиться в старый образ, как сработала мышечная память. Все ощущения оказались настолько родными, что почти три десятилетия словно исчезли.

Неожиданным открытием для Вуда стала и атмосфера на съёмочной площадке. Большинство членов команды нового фильма выросли на оригинальной трилогии Питера Джексона и теперь с особым трепетом относятся к её персонажам. Актёр признался, что даже не задумывался о подобном отношении к картинам, в создании которых когда-то участвовал сам. Особенно его впечатлила реакция коллег на появление Иэна Маккеллена в образе Гэндальфа — для многих это стало настоящим событием.

Режиссёром «Охоты за Голлумом» выступил Энди Серкис, который вновь сыграл самого Голлума. Сюжет развернётся между событиями «Хоббита» и «Братства кольца». В центре истории окажутся поиски Голлума, которого Арагорн должен найти прежде, чем тот выдаст Саурону местонахождение Кольца Всевластия. Мировая премьера картины запланирована на 17 декабря 2027 года.

Ранее Life.ru показывал первые кадры со съёмок «Охоты за Голлумом», опубликованные Warner Bros. На снимках поклонники смогли увидеть осенний Шир, новых хоббитов и Фродо возле знаменитой круглой двери Бэг-Энда. Правда, лицо Элайджи Вуда создатели тогда не показали — актёр был запечатлён со спины. В работе над картиной также участвует Питер Джексон вместе с Фрэн Уолш и Филиппой Бойенс.