Аня Тейлор-Джой не успела прочитать «Властелина колец» для роли эльфийки

Аня Тейлор-Джой, исполнительница роли эльфийки-синдар по имени Серен в предстоящем фильме «Властелин колец: Охота на Голлума», призналась, что пока не читала книги Дж. Р. Р. Толкина. Однако, по её словам, она собирается сделать это в ближайшее время, чтобы глубже погрузиться в мир Средиземья, пишет Variety.

На премьере сериала Lucky актриса рассказала, что в детстве считала, будто нужно выбирать между вселенными «Гарри Поттера» и «Властелина колец».

«Никто мне об этом не говорил. Я сама до этого додумалась. К счастью, во время пандемии я посмотрела все фильмы, и оказалось, что можно любить и то, и другое», — поделилась она.

В фильме, который снимет Энди Серкис, также вернувшийся к образу Голлума, сюжет развернётся между событиями «Хоббита» и «Братства кольца». К актёрскому составу присоединятся Кейт Уинслет, Лео Вудолл и Джейми Дорнан, заменивший Вигго Мортенсена в роли Арагорна. Иэн Маккеллен, Элайджа Вуд и Ли Пейс также вернутся к своим персонажам. Серкис отметил, что Мортенсен «в восторге» от нового направления, но детали кастинга пока держатся в секрете. Премьера «Охоты на Голлума» ожидается в 2026 году.

«Если на моей могильной плите будет написано «Смертоносный эльф», я буду чувствовать, что хорошо поработала на этой планете», — пошутила Тейлор-Джой, комментируя свою роль Серен — эльфийки-синдар из Лесного царства, доверенного агента короля Трандуила.

Ранее стало известно о планах Питера Джексона и телеведущего Стивена Кольбера снять новую картину во вселенной «Властелина колец» под предварительным названием «Тени прошлого», события которой развернутся через 14 лет после финала оригинальной трилогии на основе неэкранизированных глав из первой книги. Параллельно ведётся работа над «Охотой на Голлума» с выходом в декабре 2027 года, и Джексон высоко оценивает качество проекта с участием прежней команды.