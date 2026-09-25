«Моя прелесть» возвращается: Появились кадры с Фродо и Шир в новой «Охоте на Голлума»

Warner Bros. опубликовала первые кадры со съёмок фильма «Властелин колец: Охота на Голлума». На снимках показали осенний Шир, новых хоббитов и возвращение Элайджи Вуда к образу Фродо Бэггинса.

Warner Bros. показала первые кадры «Охоты на Голлума» с Фродо и Широм. © TikTok/ warnerbros

Один из кадров особенно напоминает оригинальную трилогию: Фродо подходит к круглой зелёной двери Бэг-Энда. Правда, лицо героя на опубликованном фото не видно — Вуд снят со спины.

К проекту также вернулись Иэн Маккеллен в роли Гэндальфа и Ли Пейс в образе Трандуила. Арагорна теперь сыграет Джейми Дорнан, Лео Вудалл появится в роли следопыта Халварда, Кейт Уинслет — Маригол, а Аня Тейлор-Джой — эльфийки Серен.

Warner Bros. показала первые кадры «Охоты на Голлума» с Фродо и Широм. © TikTok/ warnerbros

Режиссёрское кресло занял Энди Серкис, который вновь исполнит роль Голлума. Питер Джексон участвует в проекте как продюсер вместе с Фрэн Уолш и Филиппой Бойенс.

Сюжет развернётся в промежутке между событиями «Хоббита» и «Братства кольца». В центре истории окажутся поиски Голлума, которыми занимаются Гэндальф и Арагорн после того, как Бильбо уже получил Кольцо, но Фродо ещё не отправился в своё путешествие. Winter is Coming

Премьера «Охоты на Голлума» запланирована на 17 декабря 2027 года.

В июле Life.ru писал, что Аня Тейлор-Джой готовится сыграть эльфийку Серен в «Охоте на Голлума». Актриса рассказывала, что намерена глубже погрузиться в книги Толкина перед работой над ролью.