Даже не надейтесь! Синоптик опровергла народную примету о рябине и зиме
Синоптик Позднякова: В ожидании тёплой зимы не стоит ориентироваться на рябину
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Отсутствие ягод рябины на ветках не говорит о том, что предстоящая зима окажется тёплой, рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По её словам, циклы роста дерева никак не связаны с погодой.
Жители Московского региона этой осенью заметили, что на рябине практически нет ягод. Согласно одной из народных примет, это сулит мягкую зиму, однако наблюдения показывают и обратные случаи: после обильного урожая холодное время года всё равно может оказаться тёплым.
При этом вероятность тёплой зимы в столичном регионе действительно высокая. Эксперт объяснила это тенденцией к потеплению климата в наших широтах, которая в последние годы особенно заметна именно в зимние месяцы. Ориентироваться на долгосрочные приметы в принципе не стоит, уверена собеседница «Москвы 24».
Ранее россиян предупредили о неустойчивой погоде предстоящей зимой. Похолодания и гололёд могут чередоваться с затяжными оттепелями, мокрым снегом и дождём.
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