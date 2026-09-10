Даже не надейтесь! Синоптик опровергла народную примету о рябине и зиме

Отсутствие ягод рябины на ветках не говорит о том, что предстоящая зима окажется тёплой, рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По её словам, циклы роста дерева никак не связаны с погодой.

Жители Московского региона этой осенью заметили, что на рябине практически нет ягод. Согласно одной из народных примет, это сулит мягкую зиму, однако наблюдения показывают и обратные случаи: после обильного урожая холодное время года всё равно может оказаться тёплым.

При этом вероятность тёплой зимы в столичном регионе действительно высокая. Эксперт объяснила это тенденцией к потеплению климата в наших широтах, которая в последние годы особенно заметна именно в зимние месяцы. Ориентироваться на долгосрочные приметы в принципе не стоит, уверена собеседница «Москвы 24».

Ранее россиян предупредили о неустойчивой погоде предстоящей зимой. Похолодания и гололёд могут чередоваться с затяжными оттепелями, мокрым снегом и дождём.