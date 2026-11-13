Попытка канцлера Германии Фридриха Мерца увязать принятие семилетнего бюджета Евросоюза с дополнительным финансированием Украины вызвала сопротивление сразу нескольких европейских государств. Как пишет Rapporteur, против инициативы выступили не только страны, не желающие участвовать в новых кредитах Киеву, но и некоторые его союзники.

Мерц потребовал, чтобы все 27 государств ЕС взяли на себя обязательства по дальнейшей финансовой поддержке Украины. В противном случае Берлин готов заблокировать согласование бюджета объединения на 2028–2034 годы. Предложение особенно обеспокоило страны, рассчитывающие сохранить европейские выплаты на развитие регионов и сельского хозяйства.

Против позиции канцлера выступили Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария. Эти государства ранее дали понять, что не намерены участвовать в новых совместных займах для Киева. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал действия Берлина шантажом и напомнил, что Братислава также располагает правом вето при утверждении бюджета ЕС.

Возражения прозвучали и от стран, поддерживающих Украину. В частности, представители Финляндии предупредили, что привязка помощи Киеву к бюджетным переговорам способна осложнить предоставление финансирования. Эстония также выступила против подхода Германии, указав на неравномерное распределение расходов между европейскими государствами.

Разногласия связаны с необходимостью покрыть предполагаемый дефицит украинского бюджета в 2027 году. Он оценивается примерно в 70 миллиардов евро, из которых ЕС рассчитывает предоставить около 45 миллиардов. При этом Германия настаивает на долгосрочных обязательствах всех участников объединения.

Дополнительным предметом спора стали средства для менее обеспеченных членов ЕС. Страны Центральной и Восточной Европы опасаются сокращения финансирования региональных программ, тогда как государства — крупнейшие плательщики в европейский бюджет добиваются пересмотра расходов.

Окончательного соглашения пока нет. Обсуждение финансирования Украины и бюджета Евросоюза продолжится на специальном саммите 26–27 ноября. Для принятия долгосрочного бюджета потребуется согласие всех 27 государств.