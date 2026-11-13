«Пожалуйста, никаких сюрпризов»: Мерц испугался повторения Анкориджа на переговорах Трампа и Путина
Мерц попросил Трампа обойтись без сюрпризов на встрече с Путиным
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Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента США Дональда Трампа не принимать неожиданных для Европы решений на предстоящих переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Китае. По словам политика, европейские лидеры опасаются повторения ситуации на саммите в Анкоридже.
Выступая на встрече европейских лидеров в Дублине, Мерц признал, что у некоторых участников есть опасения по поводу возможных договорённостей Вашингтона и Москвы без предварительного согласования с союзниками.
«Поэтому я хочу предельно ясно донести наше послание до Соединённых Штатов: пожалуйста, никаких сюрпризов. Продолжайте играть в составе команды Европы и команды Украины», — обратился канцлер к американскому президенту.
Отдельно Мерц выступил против обсуждения с Москвой новой архитектуры европейской безопасности. Канцлер считает, что существующая система, основанная на НАТО, не требует пересмотра.
«Нам не нужно это обсуждать, она уже существует», — пояснил глава немецкого правительства.
Ранее Life.ru рассказывал о подготовке возможной трёхсторонней встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае. Среди вероятных тем назывались международная безопасность, ядерное разоружение и украинское урегулирование. Точные сроки и повестка переговоров ещё уточняются.