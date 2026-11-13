Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента США Дональда Трампа не принимать неожиданных для Европы решений на предстоящих переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Китае. По словам политика, европейские лидеры опасаются повторения ситуации на саммите в Анкоридже.

Выступая на встрече европейских лидеров в Дублине, Мерц признал, что у некоторых участников есть опасения по поводу возможных договорённостей Вашингтона и Москвы без предварительного согласования с союзниками.

«Поэтому я хочу предельно ясно донести наше послание до Соединённых Штатов: пожалуйста, никаких сюрпризов. Продолжайте играть в составе команды Европы и команды Украины», — обратился канцлер к американскому президенту.

Отдельно Мерц выступил против обсуждения с Москвой новой архитектуры европейской безопасности. Канцлер считает, что существующая система, основанная на НАТО, не требует пересмотра.

«Нам не нужно это обсуждать, она уже существует», — пояснил глава немецкого правительства.