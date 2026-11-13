Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал главу европейской дипломатии Каю Каллас на фоне споров в Евросоюзе о кандидатуре переговорщика с Москвой. По словам политика, Каллас слишком глупа для такой роли. При этом он напомнил, что представителей ЕС пока никто не приглашал к переговорам.

«Её вообще никто не хочет, но не потому, что она «жесткий переговорщик», а потому, что она просто глупая», — высказался Медведев.

Таким образом зампред Совбеза отреагировал на обсуждение возможного участия Каллас в европейской переговорной делегации. При этом он обратил внимание, что сам вопрос о приглашении представителей ЕС к переговорам пока остаётся открытым.

В Евросоюзе тем временем продолжаются споры о том, кому доверить диалог с Москвой. Среди возможных кандидатов называют не только Каллас, но и председателя Евросовета Антониу Кошту. Ряд европейских политиков сомневается в целесообразности назначения главы евродипломатии из-за её жёсткой позиции в отношении России.

Сама Каллас ранее дала понять, что не считает позицию Москвы препятствием для своего участия в переговорах. По её мнению, Евросоюз вправе самостоятельно определять состав собственной делегации.