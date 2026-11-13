Евросоюз пока никто не приглашал за стол переговоров, заявил Медведев
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал главу европейской дипломатии Каю Каллас на фоне споров в Евросоюзе о кандидатуре переговорщика с Москвой. По словам политика, Каллас слишком глупа для такой роли. При этом он напомнил, что представителей ЕС пока никто не приглашал к переговорам.
«Её вообще никто не хочет, но не потому, что она «жесткий переговорщик», а потому, что она просто глупая», — высказался Медведев.
Таким образом зампред Совбеза отреагировал на обсуждение возможного участия Каллас в европейской переговорной делегации. При этом он обратил внимание, что сам вопрос о приглашении представителей ЕС к переговорам пока остаётся открытым.
В Евросоюзе тем временем продолжаются споры о том, кому доверить диалог с Москвой. Среди возможных кандидатов называют не только Каллас, но и председателя Евросовета Антониу Кошту. Ряд европейских политиков сомневается в целесообразности назначения главы евродипломатии из-за её жёсткой позиции в отношении России.
Сама Каллас ранее дала понять, что не считает позицию Москвы препятствием для своего участия в переговорах. По её мнению, Евросоюз вправе самостоятельно определять состав собственной делегации.
Ранее Life.ru сообщал, что наиболее приемлемым кандидатом на роль переговорщика от ЕС стал Антониу Кошта. По данным Politico, его поддерживают представители нескольких европейских стран, тогда как назначение Каллас вызывает споры даже внутри объединения.