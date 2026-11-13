Председатель Евросовета Антониу Кошта стал наиболее приемлемым кандидатом на роль представителя ЕС в возможных переговорах с Россией по Украине. Как пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов, его кандидатура получает поддержку в разных столицах объединения, хотя единого решения пока нет.

Главный аргумент сторонников Кошты — его нынешняя должность, позволяющая выступать от имени лидеров стран ЕС. Кроме того, опыт работы премьер-министром Португалии обеспечивает ему определённую нейтральность. Среди тех, кто высказался в его пользу, — представители Эстонии, Италии, Польши и Люксембурга.

Однако Франция и Германия не хотят передавать Брюсселю исключительное право говорить от имени Европы. Париж и Берлин намерены сохранить собственное участие в обсуждении будущего Украины и европейской безопасности. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц напомнил, что формат переговоров с участием ведущих европейских государств уже существует.

Ещё одна группа европейских политиков выступает за главу дипломатии ЕС Каю Каллас. Но её жёсткая позиция в отношении Москвы вызывает сомнения у части дипломатов. Один из собеседников Politico встретил предложение выдвинуть Каллас вопросом «Это шутка?» и назвал её одним из самых неподходящих кандидатов. Другие, напротив, считают её принципиальность преимуществом.

Спор о кандидатурах должен продолжиться 13 ноября на неформальном саммите ЕС в Дублине. При этом, по данным издания, официального назначения переговорщика по итогам встречи не ожидается. Лидеры могут лишь сблизить позиции относительно того, кто должен представлять объединение.

Дискуссия стала особенно актуальной на фоне переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Европейские страны добиваются участия в дальнейшем обсуждении урегулирования, но пока не договорились о едином представителе.

Ранее Life.ru рассказывал, что лидеры ЕС намерены обсудить создание должности переговорщика с Россией на саммите 13 ноября. На встрече планируется обсудить полномочия будущего представителя.