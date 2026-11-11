Лидеры Евросоюза обсудят создание должности специального представителя для участия в переговорах по украинскому урегулированию. Вопрос внесён в повестку неформального саммита в Дублине 13 ноября, хотя первоначально встречу планировали посвятить проблемам искусственного интеллекта. Об этом сообщает портал EUObserver.

По данным издания, председатель Евросовета Антониу Кошта согласился провести предварительное обсуждение новой должности. Европейским лидерам предстоит определить, какими полномочиями может обладать будущий представитель объединения.

При этом назначать конкретного человека на саммите в пятницу не планируется. Обсуждение возможных кандидатур предполагается перенести на декабрьскую встречу лидеров ЕС.