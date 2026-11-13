Представлять Европу на переговорах по урегулированию конфликта на Украине должен политик, с которым готовы разговаривать и Москва, и Киев. Такое мнение высказал министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка в интервью телеканалу CT24.

Глава чешской дипломатии предостерёг европейские страны от назначения человека, чья позиция заранее исключает возможность диалога с одной из сторон конфликта.

«Этот человек должен уважать Запад и одновременно воспринимать Восток. Нельзя назначить кого-то зашоренного, с кем Россия никогда не будет разговаривать или того, кому не доверяет Украина», — сказал Мацинка.

По его мнению, договориться о едином представителе всех 27 стран Евросоюза будет непросто. Более реалистичным вариантом министр считает создание небольшой переговорной группы, которая сможет представлять интересы европейских государств.

Мацинка также выступил за скорейшее прекращение огня на Украине. Он считает, что сначала необходимо остановить боевые действия, а уже затем обсуждать территориальные вопросы и будущую систему европейской безопасности.

Тем временем глава дипломатии ЕС Кая Каллас допустила, что сама может представлять Европу на переговорах с Россией. Она напомнила о договорённостях 2024 года, когда европейские лидеры распределяли руководящие должности в структурах объединения.

При этом недовольство Москвы своей кандидатурой Каллас не считает препятствием. По её словам, каждая сторона должна самостоятельно выбирать представителей для переговоров.

Ранее Life.ru рассказывал, что Евросоюз разделился на три лагеря из-за выбора переговорщика с Россией. По данным Politico, одни страны поддерживают кандидатуру председателя Евросовета Антониу Кошты, другие хотят доверить переговоры Франции и Германии, а третья группа выступает за Каллас. При этом некоторые дипломаты назвали предложение назначить главу евродипломатии «шуткой».