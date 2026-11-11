Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер обвинил своего преемника Джанни Инфантино в авторитарном управлении организацией и отрыве от реальности. В интервью немецкому журналу Der Spiegel 90-летний функционер назвал действующего главу ФИФА диктатором.

«Он диктатор. Люди в ФИФА рассказывают мне, что никому не позволено пользоваться с ним одним лифтом. Он неприкасаемый», — заявил Блаттер.

По мнению бывшего руководителя организации, Инфантино перестал считаться с ограничениями и критикой. Блаттер настолько резко оценил поведение преемника, что даже предложил отправить его на психиатрическое обследование. При этом никаких медицинских сведений в подтверждение своих слов он не привёл.

Одним из поводов для критики стала попытка Инфантино привлечь частных инвесторов к управлению коммерческими правами на крупнейшие турниры ФИФА. Летом он предложил создать компанию FIFA Forward Enterprise и продать инвесторам миноритарную долю, рассчитывая привлечь до $4,2 млрд. Инициатива вызвала сопротивление ведущих футбольных конфедераций, в том числе УЕФА, и в итоге была отозвана.

Блаттер также раскритиковал тесные отношения Инфантино с президентом США Дональдом Трампом и его вмешательство в спортивные решения. На этом фоне бывший глава ФИФА выступил против переизбрания действующего руководителя на выборах в марте 2027 года.