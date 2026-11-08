Жители английского города Эденбридж в графстве Кент сожгли 11-метровое чучело президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Акция прошла во время традиционного празднования Ночи Гая Фокса. Организаторы из Общества костров Эденбриджа вели трансляцию церемонии в Facebook*.

Фигуру изготовили из папье-маше. Инфантино изобразили с банкнотами, торчащими из ушей. В одной руке он держал статуэтку в виде Дональда Трампа — намёк на «Премию мира» ФИФА, вручённую американскому президенту, — а в другой красную карточку с надписью «Горячая линия». Последняя деталь отсылала к истории с футболистом сборной США Фоларином Балоганом. Ранее ФИФА приостановила его дисквалификацию, а журналист Бен Джейкобс утверждал, что решение последовало после звонка в организацию из Белого дома.

Создатели чучела также прикрепили к запястью Инфантино книгу «Президенты для чайников». Рядом установили мусорный бак с футболкой «Манчестер Сити». Таким образом организаторы обратили внимание на скандалы вокруг футбольного руководства. В сентябре независимая комиссия Английской премьер-лиги заявила о фиктивных коммерческих соглашениях клуба за период с 2009 по 2018 год. По её выводам, такие контракты позволяли завышать доходы и занижать расходы команды.

Выбор Инфантино для праздничного сожжения также совпал с критикой его коммерческих инициатив. В июле глава ФИФА предложил создать компанию FIFA Forward Enterprise для управления крупнейшими мужскими и женскими турнирами организации. По оценке федерации, проект мог привлечь около $4,2 млрд и увеличить доходы национальных футбольных ассоциаций. Однако представители футбольных организаций выступили против инициативы.

Ночь Гая Фокса посвящена провалу Порохового заговора 5 ноября 1605 года, участники которого планировали убить английского короля Якова I. В Великобритании праздник сопровождают кострами и фейерверками, а основные мероприятия нередко проводят в ближайшую субботу. Общество костров Эденбриджа организует шествия с 1928 года. С 1994-го помимо традиционного чучела Гая Фокса участники сжигают фигуры известных людей. В прошлом году такой фигурой стал тогдашний британский премьер-министр Кир Стармер.

Ранее сообщалось, что на Таймс-сквер в Нью-Йорке появился электронный баннер с требованием отстранить Джанни Инфантино от руководства ФИФА. На экране демонстрировали обращения к футбольным конфедерациям и лозунги против президента организации. Участники акции обвиняли его в злоупотреблениях при продвижении проекта FIFA Forward Enterprise, включая предполагаемое давление на представителей футбольного сообщества. Активисты также призвали болельщиков выражать протест во время матчей и бойкотировать соревнования под эгидой федерации.

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