УЕФА поставил ФИФА ультиматум из-за решений Инфантино и связей с Трампом

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовал от Международной федерации футбола (ФИФА) до 2 ноября объяснить ряд решений руководства и предоставить документы по спорным вопросам. Европейская организация направила официальное письмо после заседания совета ФИФА, на котором не получила необходимых разъяснений. Об этом сообщает Би-би-си.

«Любой отказ в предоставлении информации или документов должен быть обоснован. На эти вопросы необходимо ответить сейчас. Их нельзя откладывать до следующего заседания совета ФИФА», — говорится в обращении УЕФА.

Европейские футбольные чиновники подготовили восемь страниц вопросов о деятельности президента ФИФА Джанни Инфантино и работе организации. Одной из главных претензий стала попытка привлечь частных инвесторов к проекту FIFA Forward Enterprise. Инициатива предусматривала передачу части коммерческих прав на футбольные турниры инвесторам, однако после возражений со стороны национальных федераций руководство ФИФА отказалось от этих планов.

УЕФА также потребовал объяснить вручение премии мира президенту США Дональду Трампу и решение отменить красную карточку американскому футболисту Фоларину Балогану во время чемпионата мира. Кроме того, европейская организация заинтересовалась предполагаемыми незадекларированными выплатами Инфантино и арендой офиса в небоскрёбе Trump Tower. По имеющимся сведениям, помещение обошлось примерно в 4 миллиона долларов, хотя им практически не пользовались.

Ранее сообщалось, что президент УЕФА Александер Чеферин решил вновь баллотироваться на пост главы организации, хотя прежде намеревался покинуть должность. Выборы пройдут 22 апреля 2027 года в Астане. По информации пресс-службы УЕФА, пересмотреть решение словенского функционера попросили национальные футбольные ассоциации. В итоге он согласился выдвинуть кандидатуру на четвёртый срок, заручившись поддержкой всех 55 федераций. Ещё в феврале 2024 года Чеферин заявлял, что не собирается участвовать в следующих выборах, объясняя решение высокой нагрузкой и желанием проводить больше времени с семьёй. Словенец возглавляет УЕФА с сентября 2016 года. Впоследствии организация внесла изменения в устав, благодаря которым первые три года его руководства не учитываются при подсчёте максимального количества президентских сроков.