Sky News: Отмена бана Балогана по звонку Трампа пересекла «красную линию» УЕФА

Решение ФИФА приостановить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогана после удаления с поля в матче 1/16 финала чемпионата мира против Боснии и Герцеговины «пересекло красную линию». Об этом говорится в заявлении УЕФА.

Как пишет Sky News, в европейском футбольном союзе подчеркнули, что футбол держится на правилах, которые обеспечивают честную и прозрачную конкуренцию, но никакое толкование в данном случае не допускается.

Организация отметила, что автоматическая дисквалификация минимум на один матч после красной карточки не является вопросом усмотрения и не требует отдельного решения для вступления в силу. В УЕФА считают, что это базовый принцип регламента, который нельзя менять по ходу турнира, тем более когда другие игроки в аналогичной ситуации уже отбывали наказание.

В УЕФА заявили, что неопределённость в применении правил ставит под удар целостность игры и доверие к турниру.

Напомним, Балогана, выступающего на клубном уровне за «Монако», удалили в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины, который сборная США выиграла со счётом 2:0. Американский форвард получил прямую красную карточку, ударив шипами сзади по ноге защитника боснийской команды. Позднее ФИФА решила отменить дисквалификацию нападающего. Это произошло после обращения Белого дома к президенту ФИФА Джанни Инфантино. Американский лидер Дональд Трамп поблагодарил международную федерацию за это решение. Таким образом Балоган, забивший на этом ЧМ два гола, сможет сыграть в матче 1/8 финала с Бельгией 7 июля.