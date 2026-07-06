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6 июля, 11:38

Sky News: Отмена бана Балогана по звонку Трампа пересекла «красную линию» УЕФА

Обложка © ТАСС / АР /Manu Fernandez

Обложка © ТАСС / АР /Manu Fernandez

Решение ФИФА приостановить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогана после удаления с поля в матче 1/16 финала чемпионата мира против Боснии и Герцеговины «пересекло красную линию». Об этом говорится в заявлении УЕФА.

Как пишет Sky News, в европейском футбольном союзе подчеркнули, что футбол держится на правилах, которые обеспечивают честную и прозрачную конкуренцию, но никакое толкование в данном случае не допускается.

Организация отметила, что автоматическая дисквалификация минимум на один матч после красной карточки не является вопросом усмотрения и не требует отдельного решения для вступления в силу. В УЕФА считают, что это базовый принцип регламента, который нельзя менять по ходу турнира, тем более когда другие игроки в аналогичной ситуации уже отбывали наказание.

В УЕФА заявили, что неопределённость в применении правил ставит под удар целостность игры и доверие к турниру.

УЕФА поддержит Бельгию после отмены красной карточки Балогана по звонку Трампа
УЕФА поддержит Бельгию после отмены красной карточки Балогана по звонку Трампа

Напомним, Балогана, выступающего на клубном уровне за «Монако», удалили в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины, который сборная США выиграла со счётом 2:0. Американский форвард получил прямую красную карточку, ударив шипами сзади по ноге защитника боснийской команды. Позднее ФИФА решила отменить дисквалификацию нападающего. Это произошло после обращения Белого дома к президенту ФИФА Джанни Инфантино. Американский лидер Дональд Трамп поблагодарил международную федерацию за это решение. Таким образом Балоган, забивший на этом ЧМ два гола, сможет сыграть в матче 1/8 финала с Бельгией 7 июля.

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Владимир Озеров
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