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Регион
Опубликовано 8 октября, 20:11

Обещал уйти, но передумал: Чеферин снова идёт на выборы президента УЕФА

Глава УЕФА Чеферин передумал уходить с поста и пойдёт на четвёртый срок

Обложка © uefa

Обложка © uefa

Александер Чеферин отказался от прежних планов покинуть руководство УЕФА и намерен переизбраться на новый президентский срок. О решении словенца сообщила пресс-служба организации, уточнив, что выборы состоятся 22 апреля 2027 года в Астане.

В последние месяцы национальные футбольные ассоциации неоднократно просили функционера пересмотреть свою позицию. В итоге он согласился продолжить работу, заручившись поддержкой всех 55 федераций, входящих в европейский союз.

«Я хочу поблагодарить национальные ассоциации за их доверие. В последние годы мы сталкивались с чрезвычайными вызовами и справлялись с ними как одна команда. Впереди ещё важная работа, и поэтому я принял их просьбу. Мои амбиции остаются прежними: сохранить европейский футбол единым, сделать нашу игру сильнее и подготовить УЕФА для следующего поколения. Я также глубоко благодарен своей семье. Это решение требует от них многого, и я не смог бы принять его без их понимания и поддержки», — сказал он.

Ещё в феврале 2024 года Чеферин утверждал, что больше не собирается участвовать в президентских выборах. Тогда он объяснял свой отказ усталостью от пандемии коронавируса, скандала вокруг Суперлиги и обвинений в преследовании личных амбиций. Кроме того, постоянная занятость мешала ему проводить достаточно времени с родными.

Во главе УЕФА словенец находится с сентября 2016 года, а в 2019-м и 2023-м его полномочия продлевали ещё на четыре года. Хотя устав ограничивает пребывание президента в должности тремя сроками, конгресс организации одобрил поправки, позволяющие действующему руководителю вновь выдвинуть свою кандидатуру. Благодаря изменениям первые три года его работы не учитываются при подсчёте установленного лимита.

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Ранее Life.ru сообщал, что Чеферин отказался бороться за пост президента Международной федерации футбола (ФИФА). В августе 2026 года словенец объяснил, что доволен нынешней должностью и не заинтересован в соперничестве с Джанни Инфантино. При этом он подчеркнул, что любит свою работу в УЕФА. По словам функционера, отказ от борьбы за руководство мировой организацией позволит сохранить авторитет и доверие к нему.

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Юлия Сафиулина
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