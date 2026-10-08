Обещал уйти, но передумал: Чеферин снова идёт на выборы президента УЕФА

Александер Чеферин отказался от прежних планов покинуть руководство УЕФА и намерен переизбраться на новый президентский срок. О решении словенца сообщила пресс-служба организации, уточнив, что выборы состоятся 22 апреля 2027 года в Астане.

В последние месяцы национальные футбольные ассоциации неоднократно просили функционера пересмотреть свою позицию. В итоге он согласился продолжить работу, заручившись поддержкой всех 55 федераций, входящих в европейский союз.

«Я хочу поблагодарить национальные ассоциации за их доверие. В последние годы мы сталкивались с чрезвычайными вызовами и справлялись с ними как одна команда. Впереди ещё важная работа, и поэтому я принял их просьбу. Мои амбиции остаются прежними: сохранить европейский футбол единым, сделать нашу игру сильнее и подготовить УЕФА для следующего поколения. Я также глубоко благодарен своей семье. Это решение требует от них многого, и я не смог бы принять его без их понимания и поддержки», — сказал он.

Ещё в феврале 2024 года Чеферин утверждал, что больше не собирается участвовать в президентских выборах. Тогда он объяснял свой отказ усталостью от пандемии коронавируса, скандала вокруг Суперлиги и обвинений в преследовании личных амбиций. Кроме того, постоянная занятость мешала ему проводить достаточно времени с родными.

Во главе УЕФА словенец находится с сентября 2016 года, а в 2019-м и 2023-м его полномочия продлевали ещё на четыре года. Хотя устав ограничивает пребывание президента в должности тремя сроками, конгресс организации одобрил поправки, позволяющие действующему руководителю вновь выдвинуть свою кандидатуру. Благодаря изменениям первые три года его работы не учитываются при подсчёте установленного лимита.

Ранее Life.ru сообщал, что Чеферин отказался бороться за пост президента Международной федерации футбола (ФИФА). В августе 2026 года словенец объяснил, что доволен нынешней должностью и не заинтересован в соперничестве с Джанни Инфантино. При этом он подчеркнул, что любит свою работу в УЕФА. По словам функционера, отказ от борьбы за руководство мировой организацией позволит сохранить авторитет и доверие к нему.