ФИФА обвинила УЕФА в «клеветнической кампании» против Инфантино

ФИФА обвинила руководство УЕФА в распространении недостоверной информации о главе организации Джанни Инфантино и попытке таким образом воздействовать на предстоящие выборы президента организации. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на судебные документы.

Причиной конфликта стал проект FIFA Forward Enterprise. Европейская конфедерация запросила связанные с ним материалы, рассматривая возможность дальнейшего разбирательства против Инфантино в Швейцарии.

УЕФА утверждает, что глава ФИФА мог допустить нарушения при подготовке сделки по передаче инвесторам доли в коммерческих правах на чемпионаты мира. В частности, его оппоненты заявляли о возможной личной финансовой заинтересованности функционера. Сам проект впоследствии был свёрнут.

ФИФА отвергает эти претензии и называет действия европейской стороны недобросовестными.

«УЕФА безосновательно утверждает, что Джанни Инфантино стремился лично нажиться на предложении FFE. Хотя эти запросы оформлены как юридические документы с заголовками и номерами дел, они представляют собой не более чем пресс-релизы в поддержку клеветнической кампании УЕФА против ФИФА и её руководства», — говорится в иске.

Ранее Life.ru подробно разбирал, как устроен проект FIFA Forward Enterprise и почему он вызвал конфликт с УЕФА. ФИФА планировала создать коммерческую структуру стоимостью около $20 млрд и предложить внешним инвесторам до 20% её акций.