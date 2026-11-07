Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отказался от планов расширения чемпионатов мира среди национальных сборных и клубов. Как сообщает британская газета The Times, функционер решил пойти на уступки на фоне скандала вокруг идеи продать частным инвесторам долю в коммерческих правах на крупнейшие турниры организации.

По информации издания, Инфантино сообщил руководителям шести континентальных конфедераций, что в случае переизбрания на пост главы ФИФА не будет настаивать на увеличении числа участников мировых первенств. Предполагается, что таким образом он рассчитывает ослабить давление со стороны футбольных организаций, раскритиковавших его предыдущие инициативы.

Ранее Инфантино поддерживал идею Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) расширить чемпионат мира 2030 года до 64 сборных. Предложение было приурочено к столетию турнира. Для сравнения, на прошедшем летом чемпионате мира — 2026 впервые сыграли 48 национальных команд. Также глава ФИФА выступал за дальнейшее расширение клубного чемпионата мира. По данным The Times, увеличение числа участников могло помочь Инфантино заручиться поддержкой большего количества футбольных федераций перед выборами.

Ситуация вокруг президента ФИФА обострилась после его попытки создать коммерческую структуру FIFA Forward Enterprise. Предполагалось, что новая компания займётся управлением коммерческими правами и организацией крупнейших мужских и женских турниров. ФИФА рассчитывала привлечь около 4,2 миллиарда долларов, продав частным инвесторам до 20% новой структуры. Сам Инфантино утверждал, что дополнительные средства позволят увеличить финансирование национальных ассоциаций и развитие футбола по всему миру.

Однако инициатива вызвала резкую критику. Против выступили Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и Азиатская конфедерация футбола (АФК). Европейские футбольные организации пригрозили бойкотом соревнований под эгидой ФИФА. В результате Инфантино отказался от проекта, но конфликт не был исчерпан: в УЕФА заявили об утрате доверия к руководителю международной федерации.

Теперь под вопросом оказалось и дальнейшее руководство Инфантино мировым футболом. Очередные выборы президента ФИФА состоятся в марте 2027 года в Марокко. Функционер возглавляет организацию с февраля 2016 года и дважды переизбирался без соперников. На предстоящих выборах ему предстоит столкнуться с конкуренцией на фоне недовольства со стороны футбольных конфедераций.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, почему планы Инфантино привлечь частных инвесторов к управлению коммерческими правами на чемпионаты мира вызвали протест футбольных организаций. УЕФА, АФК и КОНКАКАФ выступили против проекта FIFA Forward Enterprise, а старший советник главы ФИФА Карлос Кордейро покинул организацию, раскритиковав предложенную сделку.