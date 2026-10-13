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Опубликовано 13 октября, 14:31

Даже ядерный взрыв не страшен: В РАН рассказали об уникальности российской электроники

Глава РАН Красников: Российская космическая электроника выдержит ядерный взрыв

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российская электроника для космических аппаратов способна выдерживать экстремальные воздействия, в том числе поражающие факторы ядерного взрыва. Об этом рассказал президент Российской академии наук Геннадий Красников в интервью РИА «Новости».

По словам академика, особое значение надёжность бортовых систем приобретает при подготовке экспедиций в дальний космос. Помимо передвижения и безопасности экипажа, разработчикам необходимо обеспечить устойчивую работу оборудования в условиях интенсивного внешнего воздействия.

«Естественно, требования к бортовой электронике тоже достаточно высокие, потому что она должна сразу выдерживать много факторов воздействия», — пояснил Красников.

Для защиты от различных видов излучения российские инженеры применяют разные технологические решения. Например, против гамма- и нейтронного излучения используются одни методы, а для борьбы с воздействием тяжёлых заряженных частиц необходимы другие подходы, включая дублирование электронных схем.

Глава РАН напомнил, что отечественную космическую электронику начали испытывать на устойчивость к поражающим факторам ядерного взрыва ещё в советское время. Эта практика позволила накопить опыт создания радиационно стойких компонентов.

«На сегодняшний день на все факторы воздействия, в том числе и ядерного взрыва, наша элементная база готова», — подчеркнул учёный.

При этом речь идёт именно о стойкости электронных компонентов к определённым поражающим факторам, прежде всего различным видам излучения, а не о способности всего космического корабля пережить непосредственное воздействие ядерного взрыва.

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Ранее Life.ru рассказывал о защите космонавтов и оборудования от радиации на орбите. Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович объяснял, как специалисты измеряют потоки заряженных частиц и нейтронов вблизи Международной космической станции. Такие исследования помогают оценивать радиационные риски при космических полётах.

Больше новостей о российских космических разработках, исследованиях Вселенной и новых технологиях — в разделе «Космос» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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