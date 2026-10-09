Суд отправил под арест создателя мобильного бункера от ядерного удара

Бывшего главу Научно-исследовательского центра совершенствования защитных мероприятий ВНИИ ГОЧС Николая Посохова заключили под стражу в Москве. Он проходит по делу о получении взятки в особо крупном размере, следует из карточки дела на официальном портале судов общей юрисдикции столицы.

Замоскворецкий районный суд изменил Посохову меру пресечения и отправил его в СИЗО на два месяца. С января 2026 года он находился под домашним арестом. Следствие предъявило ему обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ. По этой статье максимальное наказание составляет 15 лет лишения свободы.

Вместе с Посоховым по делу проходит бывший заместитель начальника ВНИИ ГОЧС Игорь Сосунов. Его заключили под стражу после задержания в январе, после чего суд несколько раз продлевал срок ареста.

Посохов возглавлял в институте научно-исследовательский центр «Совершенствование защитных мероприятий». Это подразделение работало в том числе с мобильным убежищем гражданской обороны «КУБ-М». Сам Посохов публиковал научную работу об истории создания комплекса и его внедрении в России, а также участвовал в исследованиях его защитных характеристик.

Официально «КУБ-М» представляет собой блок-модульное убежище полной заводской готовности, разработанное учёными ВНИИ ГОЧС. В базовом варианте оно состоит из помещения на 54 человека и технического блока. Дополнительные модули позволяют увеличить вместимость.

Укрытие рассчитано на автономную защиту людей в течение 48 часов. Оно должно защищать от ударной волны и светового излучения ядерного взрыва, проникающей радиации и радиоактивного загрязнения. Конструкция также рассчитана на фугасное и осколочное действие обычных боеприпасов, опасные химические вещества, пожары и падение обломков зданий. «КУБ-М» можно перевозить автомобильным или железнодорожным транспортом и подключать к инженерным сетям на новом месте.

Ранее Ленинский районный суд Оренбурга заключил под стражу бывшего руководителя АО «Оренбургская губернская лизинговая компания» Андрея Стрепкова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, с марта 2023 года по июнь 2024-го вознаграждение передали через сделку с тремя тракторами «Кировец», которые продали связанной организации по заниженной цене. Следствие оценило разницу в стоимости техники в 14,7 млн рублей. Суд оставил Стрепкова под стражей до 2 декабря.