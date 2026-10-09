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Опубликовано 9 октября, 08:18

Суд отправил под арест создателя мобильного бункера от ядерного удара

Обложка © vniigochs

Обложка © vniigochs

Бывшего главу Научно-исследовательского центра совершенствования защитных мероприятий ВНИИ ГОЧС Николая Посохова заключили под стражу в Москве. Он проходит по делу о получении взятки в особо крупном размере, следует из карточки дела на официальном портале судов общей юрисдикции столицы.

Замоскворецкий районный суд изменил Посохову меру пресечения и отправил его в СИЗО на два месяца. С января 2026 года он находился под домашним арестом. Следствие предъявило ему обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ. По этой статье максимальное наказание составляет 15 лет лишения свободы.

Вместе с Посоховым по делу проходит бывший заместитель начальника ВНИИ ГОЧС Игорь Сосунов. Его заключили под стражу после задержания в январе, после чего суд несколько раз продлевал срок ареста.

Посохов возглавлял в институте научно-исследовательский центр «Совершенствование защитных мероприятий». Это подразделение работало в том числе с мобильным убежищем гражданской обороны «КУБ-М». Сам Посохов публиковал научную работу об истории создания комплекса и его внедрении в России, а также участвовал в исследованиях его защитных характеристик.

Официально «КУБ-М» представляет собой блок-модульное убежище полной заводской готовности, разработанное учёными ВНИИ ГОЧС. В базовом варианте оно состоит из помещения на 54 человека и технического блока. Дополнительные модули позволяют увеличить вместимость.

Укрытие рассчитано на автономную защиту людей в течение 48 часов. Оно должно защищать от ударной волны и светового излучения ядерного взрыва, проникающей радиации и радиоактивного загрязнения. Конструкция также рассчитана на фугасное и осколочное действие обычных боеприпасов, опасные химические вещества, пожары и падение обломков зданий. «КУБ-М» можно перевозить автомобильным или железнодорожным транспортом и подключать к инженерным сетям на новом месте.

Суд отправил под домашний арест создателя мобильного бункера от ядерного удара
Суд отправил под домашний арест создателя мобильного бункера от ядерного удара

Ранее Ленинский районный суд Оренбурга заключил под стражу бывшего руководителя АО «Оренбургская губернская лизинговая компания» Андрея Стрепкова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, с марта 2023 года по июнь 2024-го вознаграждение передали через сделку с тремя тракторами «Кировец», которые продали связанной организации по заниженной цене. Следствие оценило разницу в стоимости техники в 14,7 млн рублей. Суд оставил Стрепкова под стражей до 2 декабря.

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Антон Голыбин
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