Легендарная британская рок-группа Deep Purple не выйдет на сцену до конца 2026 года из-за проблем со здоровьем своего 81-летнего вокалиста Иэна Гиллана. О переносе оставшихся концертов музыкант сообщил в обращении к поклонникам, опубликованном на официальных страницах коллектива.

Причиной стала экстренная госпитализация певца в немецком Лейпциге. После обследования врачи рекомендовали ему отказаться от дальнейших выступлений, и группа сначала приостановила гастроли по Европе и Великобритании. Теперь это решение распространили на Южную Америку и Мексику.

«После того как во время пребывания в Лейпциге у меня возникли проблемы со здоровьем, потребовавшие срочного обращения в больницу, по рекомендации врачей и моего менеджмента мы были вынуждены принять непростое решение отложить оставшуюся часть европейского и британского турне на неопределённый срок», — объяснил Гиллан.

Под перенос попали выступления во Франции, Германии, Великобритании, Бразилии, Чили, Аргентине и Мексике. Всего до конца декабря у Deep Purple было запланировано более 20 концертов, включая шесть декабрьских выступлений в Латинской Америке. Новые даты группа намерена объявить в ближайшее время.

Сам Гиллан рассчитывает вернуться к гастролям в начале 2027 года. Он извинился перед поклонниками за изменение планов, однако не стал уточнять, какое именно заболевание заставило его обратиться за срочной медицинской помощью.

Deep Purple существует с 1968 года и считается одной из наиболее влиятельных групп в истории хард-рока. Коллектив продал более 120 миллионов альбомов, а в 1970-х попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая громкая группа в мире. В июле 2026 года музыканты выпустили 24-й студийный альбом SPLAT!.

Помимо Гиллана, в нынешний состав входят басист Роджер Гловер, барабанщик Иэн Пейс, клавишник Дон Эйри и гитарист Саймон Макбрайд, присоединившийся к группе в 2022 году вместо Стива Морса.

Ранее Life.ru сообщал об экстренной госпитализации Гиллана и отмене первых двух концертов Deep Purple в Германии. Выступления в Лейпциге и Гамбурге были назначены на 31 октября и 1 ноября. Тогда представители группы рассчитывали подобрать новые даты для этих шоу, а дальнейший гастрольный график ещё оставался под вопросом.