Солист Jane Air с онкологией даст два последних концерта перед лечением

Вокалист российской рок-группы Jane Air Антон Лиссов проведёт два последних концерта в 2026 году, прежде чем прервать выступления ради лечения онкологического заболевания. Музыканту предстоит лучевая терапия после удаления злокачественной опухоли в области горла. О своих планах артист рассказал поклонникам в видеообращении.

Лиссов перенёс операцию ещё летом, однако последующее исследование удалённых тканей показало, что новообразование было злокачественным. Теперь 47-летнему исполнителю необходимо пройти курс лечения, который, по его словам, невозможно совмещать с гастролями.

Несмотря на диагноз, музыкант решил не отказываться от двух ближайших выступлений. 30 октября Jane Air сыграет в московском клубе Base, а 1 ноября проведёт постхеллоуинскую вечеринку в Санкт-Петербурге. После этого коллектив возьмёт паузу до весны.

«Буду петь, как в последний раз, но надеюсь, не в последний», — обратился Лиссов к поклонникам.

Остальные концерты, запланированные на ноябрь и декабрь, перенесены на весну 2027 года. В обновлённом графике значатся выступления в Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Твери, Калининграде, Ижевске, Перми, Екатеринбурге и Челябинске. Ранее приобретённые билеты останутся действительными.

Антон Лиссов — основатель и бессменный вокалист Jane Air, известной поклонникам альтернативного рока по песням Junk и «Пуля». С 2014 по 2022 год он также выступал в составе Little Big в качестве гитариста и бэк-вокалиста.