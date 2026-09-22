DeepSeek и Moonshot пригласили на брифинг Совбеза ООН по ИИ

Китайские компании DeepSeek и Moonshot пригласили на брифинг Совета Безопасности ООН, посвящённый искусственному интеллекту и связанным с ним рискам. Заседание запланировано на 23 сентября, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Главной темой встречи станут риски стремительного развития ИИ для международной безопасности. Ожидается, что перед членами Совбеза также выступит глава OpenAI Сэм Альтман. Представители руководства Anthropic тоже должны принять участие в обсуждении.

При этом основатель DeepSeek Лян Вэньфэн, по данным Reuters, в Нью-Йорк не приедет. Кто именно представит китайскую компанию, пока не уточняется. Участие представителей Moonshot также ожидается в рамках приглашения, направленного китайским разработчикам.

В последние месяцы технологические компании и власти разных стран всё чаще спорят о необходимости ограничений, технических стандартов и механизмов контроля над наиболее мощными моделями. Для Совбеза ООН это не первая дискуссия об искусственном интеллекте. Впервые отдельное заседание по этой теме состоялось в 2023 году. С тех пор вопросы ИИ всё чаще рассматриваются не только как технологические, но и как связанные с глобальной безопасностью.

Ранее Life.ru писал, что власти США и Китая провели переговоры по вопросам искусственного интеллекта и торговли. Параллельно крупные ИИ-компании всё активнее предлагают международные правила для наиболее мощных систем.