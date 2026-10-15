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Регион
Опубликовано 15 октября, 16:05

Делегации 14 стран ушли с выступления президента Израиля на саммите СВМДА

Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Международный саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии ознаменовался крупным дипломатическим скандалом. Ровно половина присутствовавших национальных миссий отказалась слушать обращение высшего руководства еврейского государства.

Как уточняется в публикации, во время выступления президента Израиля Ицхака Герцога на саммите СВМДА в Азербайджане зал покинули делегации 14 стран (из присутствующих 28), в том числе представители Ирана, Пакистана, Турции, Палестинской администрации и Кувейта.

Полномочные лица организованно поднялись со своих мест и вышли в фойе сразу после того, как политик поднялся на трибуну.

Подобная скоординированная акция подчеркнула глубокий раскол между ближневосточной страной и значительной частью азиатского сообщества. Оставшимся участникам заседания пришлось наблюдать образовавшиеся пустоты прямо в разгар протокольного блока.

Нынешний бойкот фактически продублировал события недавнего прошлого, когда мировые элиты выразили аналогичный протест.

В сентябре 2026 года при обращении премьер-министра Биньямина Нетаньяху на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН помещение аналогичным образом покинули посланники порядка 70 держав.

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Оксана Попова
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