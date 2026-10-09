Делегация Украины прибыла в США для переговоров
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Украинская делегация прибыла на территорию Соединённых Штатов для проведения встреч с американскими партнёрами. Переговорная группа прилетела в страну в пятницу.
О начале рабочего визита журналистам сообщил информированный источник, непосредственно близкий к составу украинских переговорщиков.
Официальные темы предстоящих консультаций, детальный план визита, а также точный состав участников встреч со стороны Киева и Вашингтона на данный момент публично не раскрываются. Ожидается, что стороны обсудят ключевые вопросы двустороннего взаимодействия в ходе запланированных дискуссий.
Ранее портал Axios сообщил, что Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер рассматривают возможность поездки в Москву в конце октября для переговоров с Владимиром Путиным. Предполагается, что визит может состояться после консультаций с украинской стороной.
На 9–10 октября в Майами запланированы переговоры американских представителей с делегацией Украины. По данным Reuters, стороны намерены обсудить новые предложения по урегулированию конфликта. К консультациям также приглашены представители ряда европейских стран, ЕС и НАТО.
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