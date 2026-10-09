Песков: Москва будет рада принять Уиткоффа и Кушнера после переговоров с Киевом
Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф. Обложка © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO
Москва будет рада принять американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, если они захотят поделиться результатами встреч с украинской делегацией в США. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля при этом подчеркнул, что конкретной информации о возможном приезде американцев в российскую столицу пока нет. Состоится ли их визит в октябре, остаётся неизвестным.
Ранее портал Axios сообщил, что Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер рассматривают возможность поездки в Москву в конце октября для переговоров с Владимиром Путиным. Предполагается, что визит может состояться после консультаций с украинской стороной.
На 9–10 октября в Майами запланированы переговоры американских представителей с делегацией Украины. По данным Reuters, стороны намерены обсудить новые предложения по урегулированию конфликта. К консультациям также приглашены представители ряда европейских стран, ЕС и НАТО.
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