Дело экс-замгубернатора Ямала связано с его работой в дирекции капстроя
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Уголовное дело бывшего заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Александра Емельянова связано с его работой в дирекции капитального строительства. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах.
По сведениям собеседника агентства, речь идёт о событиях прошлых лет. Дело связано с периодом до назначения Емельянова заместителем губернатора. Конкретные обстоятельства расследования пока не раскрываются.
Ранее Life.ru сообщал об аресте Емельянова. Коломенский городской суд заключил бывшего чиновника под стражу на два месяца. Емельянов курировал строительную сферу Ямала с сентября 2023 года, а в августе 2026 года покинул должность по собственному желанию.