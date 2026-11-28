Уголовное дело бывшего заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Александра Емельянова связано с его работой в дирекции капитального строительства. Об этом ТАСС сообщил источник в оперативных службах.

По сведениям собеседника агентства, речь идёт о событиях прошлых лет. Дело связано с периодом до назначения Емельянова заместителем губернатора. Конкретные обстоятельства расследования пока не раскрываются.