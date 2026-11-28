Сумму взяток по делу московских адвокатов Гранкиных оценили в 250 млн рублей
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Общая сумма взяток по уголовному делу московских адвокатов Максима Гранкина и его сына Ивана, по предварительным данным, составляет около 250 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Окончательную сумму и количество эпизодов предстоит установить в ходе предварительного следствия. Оба адвоката проходят по делу о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.
Напомним, руководителя адвокатской коллегии «Гранкин и партнёры» Максима Гранкина и его сына отправили в СИЗО. По данным правоохранителей, уголовное дело связано с обещаниями урегулировать корпоративные споры в досудебном порядке. Среди фигурантов также оказался ставропольский предприниматель Роман Борозна.