Общая сумма взяток по уголовному делу московских адвокатов Максима Гранкина и его сына Ивана, по предварительным данным, составляет около 250 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Окончательную сумму и количество эпизодов предстоит установить в ходе предварительного следствия. Оба адвоката проходят по делу о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.