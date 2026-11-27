Бывшему губернатору Тамбовской области Максиму Егорову назначили штраф по делу о получении взяток. Наказание огласила судья Ирина Карнаухова.

«Назначить наказание <…> со штрафом в размере пятикратной суммы взятки, то есть в размере 406 426 630 рублей, с лишением права занимать должности <…> на срок 10 лет», — сказала судья.

Экс-чиновника обвиняли в получении незаконного вознаграждения в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ. Уголовное дело рассматривал Сосновский районный суд Тамбовской области. По версии следствия, в 2022–2024 годах Егоров систематически получал деньги, имущество и оплаченные услуги от бывшего руководителя компаний «Газпром газораспределение Тамбов» и «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова. Общая стоимость незаконных вознаграждений оценивалась примерно в 84 млн рублей.