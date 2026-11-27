Бывшего тамбовского губернатора Егорова оштрафовали на 406 млн рублей за взятки
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Бывшему губернатору Тамбовской области Максиму Егорову назначили штраф по делу о получении взяток. Наказание огласила судья Ирина Карнаухова.
«Назначить наказание <…> со штрафом в размере пятикратной суммы взятки, то есть в размере 406 426 630 рублей, с лишением права занимать должности <…> на срок 10 лет», — сказала судья.
Экс-чиновника обвиняли в получении незаконного вознаграждения в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК РФ. Уголовное дело рассматривал Сосновский районный суд Тамбовской области. По версии следствия, в 2022–2024 годах Егоров систематически получал деньги, имущество и оплаченные услуги от бывшего руководителя компаний «Газпром газораспределение Тамбов» и «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова. Общая стоимость незаконных вознаграждений оценивалась примерно в 84 млн рублей.
Следователи полагали, что взамен губернатор обеспечивал предпринимателю покровительство. В числе полученных благ фигурировали оплата квартиры в Москве, содержание загородного дома и отдых в Крыму. Сам Егоров в ходе разбирательства отрицал вину. По делу также проходили Сергей Аганов и Александр Соломатин, которым вменяли посредничество во взяточничестве. Они, по версии обвинения, участвовали в передаче незаконных вознаграждений бывшему главе региона.
Ранее Life.ru сообщал, что прокуратура запросила для Егорова 14 лет лишения свободы. Для двух других фигурантов дела гособвинение потребовало 8,5 и 7,5 года колонии. 27 ноября Егорова приговорили к 11 годам колонии.