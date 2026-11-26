Досрочные выборы губернатора Мурманской области после отставки Андрея Чибиса должны состояться в сентябре 2027 года. Об этом РИА «Новости» сообщила заместитель председателя регионального избиркома Елизавета Евсюкова.

«В соответствии с законом выборы губернатора Мурманской области должны пройти в единый день голосования в сентябре 2027 года», — сказала она.

Согласно действующему законодательству, досрочные выборы главы региона проводятся в ближайшее второе воскресенье сентября после прекращения полномочий губернатора. В следующем году эта дата приходится на 12 сентября.

В настоящее время обязанности главы Мурманской области возложены на заместителя губернатора Надежду Аксёнову, которая также руководит аппаратом регионального правительства.

Напомним, Андрея Чибиса задержали 23 ноября в Москве, куда он приехал в командировку. На следующий день президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора. Чибис возглавлял Заполярье с 2019 года, а в сентябре 2024-го переизбрался на второй срок, набрав почти 74% голосов.