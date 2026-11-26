В Мурманской области определились со сроками выборов губернатора после отставки Чибиса
Выборы губернатора Мурманской области должны пройти в сентябре 2027 года
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Досрочные выборы губернатора Мурманской области после отставки Андрея Чибиса должны состояться в сентябре 2027 года. Об этом РИА «Новости» сообщила заместитель председателя регионального избиркома Елизавета Евсюкова.
«В соответствии с законом выборы губернатора Мурманской области должны пройти в единый день голосования в сентябре 2027 года», — сказала она.
Согласно действующему законодательству, досрочные выборы главы региона проводятся в ближайшее второе воскресенье сентября после прекращения полномочий губернатора. В следующем году эта дата приходится на 12 сентября.
В настоящее время обязанности главы Мурманской области возложены на заместителя губернатора Надежду Аксёнову, которая также руководит аппаратом регионального правительства.
Напомним, Андрея Чибиса задержали 23 ноября в Москве, куда он приехал в командировку. На следующий день президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора. Чибис возглавлял Заполярье с 2019 года, а в сентябре 2024-го переизбрался на второй срок, набрав почти 74% голосов.
Экс-губернатору предъявили обвинения по двум эпизодам растраты и получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, уголовное дело связано в том числе с хищениями бюджетных средств, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты — Кировск. Мещанский районный суд Москвы отправил Чибиса в СИЗО до 23 января 2027 года. Сам бывший глава региона вину не признаёт и намерен доказать свою невиновность.
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