Путин отправил в отставку губернатора Чибиса на фоне дела о хищениях
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Президент России Владимир Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Соответствующий указ главы государства датирован 24 ноября и опубликован на официальном портале правовой информации.
«Досрочно прекратить полномочия губернатора Мурманской области Чибиса А. В.», — говорится в документе.
Решение принято на фоне уголовного дела, по которому ранее задержали главу региона. В понедельник правоохранительные органы сообщили о его задержании в связи с расследованием предполагаемых хищений бюджетных средств, растраты и незаконных валютных операций.
Напомним, Андрея Чибиса задержали 23 ноября в Москве по делу о предполагаемых хищениях бюджетных средств и незаконных валютных операциях. Сам губернатор отрицает причастность к преступлениям. 25 ноября Мещанский районный суд Москвы отправил Чибиса в СИЗО до 23 января 2027 года, удовлетворив ходатайство следствия.