Решение принято на фоне уголовного дела, по которому ранее задержали главу региона. В понедельник правоохранительные органы сообщили о его задержании в связи с расследованием предполагаемых хищений бюджетных средств, растраты и незаконных валютных операций.

Напомним, Андрея Чибиса задержали 23 ноября в Москве по делу о предполагаемых хищениях бюджетных средств и незаконных валютных операциях. Сам губернатор отрицает причастность к преступлениям. 25 ноября Мещанский районный суд Москвы отправил Чибиса в СИЗО до 23 января 2027 года, удовлетворив ходатайство следствия.