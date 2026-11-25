Мещанский суд Москвы заключил под стражу губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, который стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств на сумму свыше 1 млрд рублей. Как передаёт корреспондент Life.ru из зала суда, глава региона пробудет в СИЗО до 23 января 2027 года.

Суд арестовал губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Видео © Life.ru

Суд удовлетворил ходатайство следственного департамента МВД России об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции задержали губернатора 23 ноября в Москве, куда он прибыл в командировку. Как сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк, уголовное дело связано с мошенничеством и растратой в особо крупном размере, а также незаконными валютными операциями.

По версии следствия, фигуранты причастны к хищению свыше 39 млн рублей из бюджета регионального Минстроя и растрате более 1 млрд рублей, которые областной Минтранс выделил на реконструкцию автодороги Апатиты — Кировск.

На фоне задержания Чибиса силовики также провели следственные действия в правительстве Мурманской области.

47-летний Андрей Чибис возглавляет Мурманскую область с 2019 года. В сентябре 2024 года он переизбрался на второй губернаторский срок, набрав почти 74% голосов. До прихода в региональную политику чиновник занимал должность заместителя министра строительства и ЖКХ России.