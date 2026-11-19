В Курской области задержали двух бывших депутатов региональной думы Сергея Бирюкова и Антона Глушкова по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. Они могли участвовать в присвоении и обналичивании бюджетных средств, выделенных на фортификации. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«Преступный клубок по делу о строительстве фортификаций в курском приграничье продолжает распутываться», — написал глава региона, уточнив, что задержания произошли накануне, 18 ноября. Сейчас следователи устанавливают степень причастности бывших парламентариев к предполагаемой преступной схеме.

Хинштейн также анонсировал возможные партийные решения в отношении задержанных. В ближайшие дни на областной конференции «Единой России» планируют рассмотреть вопрос об исключении Бирюкова из регионального политсовета и приостановке его членства в партии. Аналогичных мер в отношении Глушкова губернатор ожидает от «Справедливой России».

Глава области выразил надежду, что бывшие депутаты будут сотрудничать со следствием и дадут подробные показания. Он также заверил, что региональное правительство продолжит содействовать правоохранителям в расследовании коррупционных преступлений и наведении порядка.

Ранее Life.ru сообщал об ужесточении наказания фигурантам дела о хищениях при строительстве курских фортификаций. 14 ноября суд увеличил срок бывшему руководителю Корпорации развития Курской области Владимиру Лукину с девяти до 14 лет лишения свободы. Экс-директору подрядной организации «КТК Сервис» Андрею Воловикову назначили 12,5 года колонии, а депутату Народного совета ДНР Татьяне Бондаренко — 11 лет и штраф в три миллиона рублей. Дело касалось вывода через подставные компании около 31 миллиона рублей, предназначенных для строительства укреплений.