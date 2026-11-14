Суд в Курске ужесточил наказание бывшему главе Корпорации развития Курской области Владимиру Лукину по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной. Теперь ему предстоит провести в колонии 14 лет вместо девяти. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Бывшему директору подрядной организации «КТК Сервис» Андрею Воловикову по совокупности приговоров назначили 12 лет и шесть месяцев лишения свободы. Депутат Народного совета ДНР Татьяна Бондаренко получила 11 лет колонии и штраф в размере трёх миллионов рублей за растрату.

Ленинский районный суд Курска рассматривал второе уголовное дело, связанное с деньгами, выделенными на фортификации. Лукина и Воловикова обвиняли в легализации преступных доходов. По версии следствия, участники схемы вывели через подставные компании около 31 миллиона рублей, обналичили средства и присвоили их.

Бондаренко свою вину не признала. Лукин и Воловиков также настаивают на невиновности и уже оспаривают первый приговор. Ожидается, что новое судебное решение тоже будет обжаловано.

Ранее Life.ru рассказывал о первом приговоре руководителям Корпорации развития Курской области. В феврале суд признал фигурантов виновными в хищении более 152 миллионов рублей. Работы по возведению укреплений в 2023–2024 годах выполнялись с серьёзными нарушениями, а часть из них существовала лишь на бумаге. Тогда Воловиков получил восемь с половиной лет колонии, бывший заместитель Лукина Игорь Грабин — восемь лет, а экс-руководитель «Интергазойла» Дмитрий Спиридонов — семь.

В деле фигурировал и бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев. Он заключил соглашение со следствием и признал вину. В октябре Курский областной суд оставил в силе его семилетний приговор, отклонив требование прокуратуры об ужесточении наказания. Кроме того, ранее с экс-парламентария постановили взыскать более 4,1 миллиарда рублей.

Судебные разбирательства затронули и бывшее руководство региона. В апреле экс-губернатора Алексея Смирнова приговорили к 14 годам колонии за получение взяток в особо крупном размере. Его бывший заместитель Алексей Дедов получил 17 лет лишения свободы и штраф в 450 миллионов рублей.