Экс-губернатора Курской области Смирнова приговорили к 14 годам колонии

Бывшему главе Курской области Алексею Смирнову, ставшему фигурантом громкого уголовного дела о взяточничестве, вынесли приговор: экс-чиновник проведёт в колонии строгого режима 14 лет. Также он должен будет выплатить штраф в размере 400 млн рублей.

Кроме того, Смирнова лишили права занимать должности на госслужбе в течение 10 лет и конфисковали у него сумму полученных взяток в размере свыше 20 млн рублей.