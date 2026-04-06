Экс-губернатора Курской области Смирнова приговорили к 14 годам колонии
Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Бывшему главе Курской области Алексею Смирнову, ставшему фигурантом громкого уголовного дела о взяточничестве, вынесли приговор: экс-чиновник проведёт в колонии строгого режима 14 лет. Также он должен будет выплатить штраф в размере 400 млн рублей.
Кроме того, Смирнова лишили права занимать должности на госслужбе в течение 10 лет и конфисковали у него сумму полученных взяток в размере свыше 20 млн рублей.
Напомним, Алексея Смирнова задержали прошлой весной. По версии следствия, своими действиями бывший губернатор Курской области нанёс бюджету урон более чем в миллиард рублей, он вместе с заместителем Алексеем Дедовым руководил организованной преступной группой. С самого начала экс-чиновник сотрудничал со следствием и признал вину. Выступая в суде, он заявил, что брал взятки из-за контузии.
