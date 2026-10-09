Курский суд оставил в силе приговор экс-депутату Васильеву на 7 лет заключения

Курский областной суд оставил без изменения семилетний срок бывшему депутату региональной думы Максиму Васильеву, проходящему по делу о хищениях при строительстве фортификаций на границе с Украиной. Апелляционное представление об ужесточении наказания подавала прокуратура, пишет «Коммерсантъ».

Сам Васильев приговор не обжаловал. Экс-депутат признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Семь лет Васильев получил в августе по делу о легализации преступных доходов организованной группой в особо крупном размере. Ранее, в декабре 2025 года, его приговорили к пяти с половиной годам за растрату почти 153 млн рублей, выделенных на строительство оборонительных сооружений.

Как установило МВД, речь шла о возведении взводных опорных пунктов в Тёткино и Попово-Лежачах. Работы компании «КТК Сервис» были выполнены лишь примерно на 10%, однако в документах их отразили как завершённые. Суд установил, что часть похищенных средств участники схемы потратили на дорогостоящее имущество.

По делам о строительстве курских фортификаций уже осуждены более десяти человек. В частности, бывший губернатор Алексей Смирнов получил 14 лет колонии, а его экс-заместитель Алексей Дедов — 17 лет. Бывшие руководители Корпорации развития Курской области Владимир Лукин, Игорь Грабин и Дмитрий Спиридонов также пытаются обжаловать назначенные им сроки.

Кроме того, в январе этого года Ленинский районный суд Курска удовлетворил иск Генпрокуратуры и постановил взыскать с Максима Васильева более 4,1 млрд рублей по делу о хищениях. Суд признал требования надзорного ведомства обоснованными и взыскал с Васильева средства в порядке солидарной ответственности. Вся сумма будет обращена в доход государства.