Экс-губернатор Смирнов получил прозвище «Батя» в колонии и свой первый выговор

Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова прозвали «Батей» в исправительной колонии № 5 Орловской области. По данным Mash, такое прозвище заключённые дали ему за солидную внешность и насыщенную биографию.

Экс-чиновник пользуется авторитетом среди осуждённых и находится под пристальным вниманием сотрудников колонии. Ранее суд признал Смирнова склонным к суициду. Недавно бывший губернатор получил первое дисциплинарное взыскание за матерную ругань. По информации Mash, выговор пока не создаёт для него серьёзных последствий, однако поведение осуждённого могут учитывать при рассмотрении возможного ходатайства об условно-досрочном освобождении.

Смирнов работает в швейном цехе и перевыполняет установленную норму. За это он может рассчитывать на небольшую прибавку к заработку. В УФСИН по Орловской области оперативно не прокомментировали сведения о прозвище и взыскании.

Как сообщалось в начале июля, Курский областной суд оставил в силе приговор бывшему губернатору региона Алексею Смирнову, осуждённому за получение взяток в особо крупном размере. Мошенническую схему обвиняемый провернул на оборонительных сооружениях в Курской области. Экс-чиновник проведёт 14 лет в колонии строгого режима и выплатит штраф в 400 миллионов рублей. В тюрьме он стал портным. Теперь Смирнов шьёт форму военным, которых обворовывал.