Владелец сети «Русский аппетит» получил семь лет строгого режима за взятку

В Воронеже суд приговорил владельца сети фастфуда «Русский аппетит» Андрея Прытыкина к семи годам лишения свободы по делу о покушении на дачу взятки во время избирательной кампании. Коминтерновский районный суд признал бизнесмена виновным по статье о покушении на дачу взятки. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 1,25 миллиона рублей.

По версии суда, в сентябре 2020 года Прытыкин передал посреднику 250 тысяч рублей наличными. Деньги, как установили следователи, предназначались для передачи другим лицам в рамках договорённости, связанной с выборами депутатов Воронежской областной думы.

Следствие утверждало, что средства должны были обеспечить бизнесмену не менее 50% голосов избирателей во время предвыборной кампании.

О задержании Прытыкина стало известно в августе прошлого года. На тот момент он был депутатом Воронежской областной думы и руководил группой компаний «Русский аппетит».

Компания развивает сеть предприятий общественного питания в Центральном Черноземье и специализируется на производстве и продаже готовой еды. Приговор пока может быть обжалован в установленном законом порядке.

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