Суд приговорил к срокам до 29 лет захватчиков заложников в ростовском СИЗО

Южный окружной военный суд огласил приговор пятерым обвиняемым по делу о захвате заложников в ростовском СИЗО-1. Им назначены сроки лишения свободы от 21 года до 29 лет.

Во время прений сторона обвинения запрашивала более строгое наказание — от 28 до 30 лет. Изначально в побеге участвовали десять арестантов, однако половину ликвидировали при штурме. Оставшиеся пятеро предстали перед судом.

Судья объявил о признании всех фигурантов виновными. Первые годы назначенного срока осуждённые проведут в тюрьме, а затем их переведут в колонию.

На скамье подсудимых находились Даниил Камнев*, выживший после операции по освобождению заложников, Малик Гандалоев*, задержанный сразу после штурма, а также Рамзан Албеков*, Магомед Алханов* и Адам Кодзоев*. Все они включены в список террористов и экстремистов на территории РФ. Четверо из пяти подсудимых признали вину в ходе первого слушания.

Материалы уголовного дела заняли около 60 томов. По данным следствия, подготовка к побегу велась с апреля 2024 года. У каждого участника группы была своя роль: запись ролика с символикой запрещённого ИГИЛ**, его распространение в Сети, а также поджог изолятора. После побега они намеревались совершить серию атак в Ингушетии.

Фигурантам вменили несколько статей Уголовного кодекса, включая приготовление к теракту, организацию деятельности террористической организации и участие в незаконном вооруженном формировании.

Напомним, июне 2024 года заключённые самовольно выбрались из камеры, реализуя свой план. Им удалось взять в плен двух сотрудников ФСИН и нанести травмы ещё четверым. При этом применялось насилие, опасное для жизни. Во время спецоперации пятерых нападавших уничтожили, остальных задержали.

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