Прокурор запросил до 30 лет колонии для фигурантов дела о захвате СИЗО в Ростове

В Южном окружном военном суде на прениях сторон прокурор запросил суровые приговоры для пятерых подсудимых по делу о захвате заложников в ростовском СИЗО, произошедшем в июне 2024 года. Максимальный срок — 30 лет колонии — государственный обвинитель потребовал для троих фигурантов. Об этом передаёт корреспондент ТАСС из зала суда.