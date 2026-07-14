Прокурор запросил до 30 лет колонии для фигурантов дела о захвате СИЗО в Ростове
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В Южном окружном военном суде на прениях сторон прокурор запросил суровые приговоры для пятерых подсудимых по делу о захвате заложников в ростовском СИЗО, произошедшем в июне 2024 года. Максимальный срок — 30 лет колонии — государственный обвинитель потребовал для троих фигурантов. Об этом передаёт корреспондент ТАСС из зала суда.
Гособвинение просит назначить Даниилу Камневу*, Малику Гандалоеву* и Адаму Кодзоеву* наказание в виде 30 лет лишения свободы. Для Рамзана Албекова и Магомеда Алханова запрошено по 28 лет.
Напомним, что в июне 2024 года заключённые СИЗО-1 в Ростове захватили сотрудников, планируя после побега через «зелёный коридор» совершить теракты и диверсии в Ингушетии и вступить в незаконные формирования. Выжили только двое террористов — Камнев и Гандалоев, а ФСИН провела проверку, уволив нескольких сотрудников.
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* Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.