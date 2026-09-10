В Дагестане участника террористического сообщества приговорили к 15 годам

Пятнадцать лет лишения свободы получил мужчина, создавший в Дагестане террористическое сообщество для нападения на правоохранителей. О приговоре сообщили в республиканском управлении Следственного комитета в «Максе».

По данным следствия, сообщество сформировалось не позднее декабря 2024 года. Его участники планировали теракт возле здания одного из правоохранительных органов и убийство сотрудников.

Для осуществления задуманного мужчина вместе с сообщниками приобрёл огнестрельное оружие. Они также пытались изготовить самодельное взрывное устройство. Подготовку нападения пресекли сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ, задержав фигуранта.

Первые три года осуждённый проведёт в тюрьме, оставшиеся 12 — в колонии строгого режима. Дополнительно суд назначил ему штраф в размере 600 тысяч рублей и ограничение свободы на полтора года.

Дело остальных участников террористического сообщества рассматривается в суде.

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